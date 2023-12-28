Об этом знают немногие: секреты выбора спелого ананаса

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

На что нужно обратить особое внимание?

Об этом знают немногие: секреты выбора спелого ананаса

Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

Многие семьи украшают свой праздничный стол ананасом, но не каждый экзотический плод пригоден в пищу. Издание utro.ru рассказало, как выбрать свежий и вкусный деликатес.

Так, в отличие от яблок и бананов, они не могут дозреть на подоконнике. В первую очередь при покупке экзотического блюда следует обратить внимание на его листья.

Они должны быть зелеными и немного заветревшимися. Если же листья богаты коричневым цветом, значит, ананас дозревал в тепле и идеально подходит для покупки.

При выборе экзотического плода помощником станет и запах. Если аромат ананаса очень яркий, то это означает, что он перезрел и уже начинает тухнуть.

Но самое важное, на что нужно обратить внимание — это «султан из листьев». Если один-два лепестка легко вытаскиваются, то это говорит о спелости ананаса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что лучше всего есть зимой для здоровья.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:37
«Ваша радость говорит о вас»: Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов
18:25
Об этом знают немногие: секреты выбора спелого ананаса
18:05
Полиция проверяет магазин Петербурга, где включили песню Сердючки
18:00
Все исправимо: какой лайфхак поможет вернуть цвет белой одежде
17:42
«Появился экономический мотив»: какие машины чаще всего угоняют в России
17:33
В Латвии закрыли доступ к сайтам, связанным с «Яндексом»

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса