«Мама так в детстве делала»: Седокова рассказала про новогодние традиции своей семьи

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 25 0

Анна Седокова дарит новогодние подарки детям каждый день до 13 января

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Певица необычным способом поздравляет своих детей. Каким именно?

Певица Анна Седокова посетила предпоказ новогоднего шоу «VK под Шубой». На мероприятии она рассказала сайту 5-tv.ru, какие новогодние традиции есть в ее семье.

«Собираться, наряжать елку, мне кажется, мы очень традиционная семья. Еще у нас есть прекрасная традиция — дарить детям подарки не только в одну новогоднюю ночь, а еще и каждый день до 13 января. У меня мама так в детстве делала», — рассказала Седокова.

До Старого Нового года певица радует детей каким-то небольшим подарком. Каждое утро ее наследники заглядывают под елку в поисках маленького сюрприза. Также к семье Седоковой приходи Дед Мороз. И вся ее семья бежит открывать ему дверь.

Пока что певица не знает, какой подарок для нее приготовили дети, но сама она уже в курсе, чего хотят ее наследники на Новый год. Младшие попросили кроссовки, а старшая дочь заказала фотоаппарат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова объяснила, почему ее дочь Моника живет с отцом в США.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
90.30
-1.41 100.55
-0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
«Такого еще не было»: Миллер заявил об умышленном разрушении спроса на газ в Европе
19:49
«Мама так в детстве делала»: Седокова рассказала про новогодние традиции своей семьи
19:28
Работа встанет: промышленный профсоюз в Финляндии проведет забастовку
19:07
Опубликован полный список гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой
18:55
Каждый день что-то новое! Маленькая панда из Московского зоопарка заинтересовалась игрушками
18:37
«Ваша радость говорит о вас»: Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса