«Теперь мою полы»: жизнь Лолиты перевернулась с ног на голову после «голой» вечеринки

Артистка нашла для себя новое занятие. Что она делает?

Певица Лолита попала под раздачу после вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Концерты артистки стали отменять. Но она не унывает. Исполнительница сообщила в своем личном блоге, чем занимается после отмены выступлений.

«Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой, теперь мою полы. А еще скоро весна, и кусты надо подрезать», — заявила Лолита.

Певица решила отнестись к сложившийся ситуации с юмором и не унывать. Все-таки это жизнь, бывают взлеты, а бывают и падения. В шуточном видео она показала, как моет грязные полы в своей квартире. По словам Лолиты, она не убиралась несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный список гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой.

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