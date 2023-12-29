«Схожесть проявлений»: существует ли на самом деле аллергия на холод

Сухость и зуд кожи после долгого нахождения на морозе принято называть именно так. Но что говорят медики?

Аллергия на холод — это миф, который не может существовать в силу объективных причин. А то, что люди привыкли так называть, связано с абсолютно другими факторами. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала аллерголог-иммунолог, врач-дерматовенеролог Дарья Аршинова.

По словам специалиста, холод — это физический фактор, аллергию же при попадании в организм человека вызывают макромолекулярные вещества. А так называемая холодовая аллергия не что иное, как «холодовая крапивница», которая является физиологическим явлением.

«Это происходит из-за схожести клинических проявлений воспаления (то есть того, что чувствует и видит человек невооруженным глазом) при контакте открытых участков кожи, дыхательных путей с холодом, холодным воздухом, водой и при развитии аллергических реакций: схожие зудящие высыпания, отечность мягких тканей, бронхоспазм, резкое снижение давления, общая слабость», — говорит Дарья Аршинова.

Причин у холодовой крапивницы масса, более того, само по себе явление может быть симптомом ряда заболеваний. Среди них — аутовоспалительный синдром или даже передающая по наследству мутация генов. Правда, последнее встречается крайне редко и, помимо холодовой крапивницы, сопровождается более ярко выраженной симптоматикой. В любом слухаче, при возникновении крапивницы врач советует обращаться к специалисту для выявления точной картины.

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