В Киеве пожаловались, что не доживут до марта, если не помогут «доноры»
Bloomberg: премьер Украины попросил доноров о срочной встрече по финансированию
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
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Без оперативного внешнего финансирования Украина не сможет поддерживать макроэкономическую стабильность.
В Киеве запросили экстренную встречу с «донорами» в январе из-за серьезных проблем с бюджетом государства. Инициатором стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Его письмо появилось в распоряжении иностранного агентства Bloomberg.
«Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м», — упомянуто в тексте.
Премьер особенно выделил то, что Украина не может ждать до марта решения этого вопроса. В своей просьбе он также отобразил тревогу относительно экономической ситуации в Незалежной.
Согласились ли западные страны внести в свои расписания эту встречу, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ГУР слова Буданова о «захвате» Крыма назвали информационной борьбой.
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