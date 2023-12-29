В Киеве пожаловались, что не доживут до марта, если не помогут «доноры»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Bloomberg: премьер Украины попросил доноров о срочной встрече по финансированию

В Киеве пожаловались, что не доживут до марта, если не помогут «доноры»

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Без оперативного внешнего финансирования Украина не сможет поддерживать макроэкономическую стабильность.

В Киеве запросили экстренную встречу с «донорами» в январе из-за серьезных проблем с бюджетом государства. Инициатором стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Его письмо появилось в распоряжении иностранного агентства Bloomberg.

«Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м», — упомянуто в тексте.

Премьер особенно выделил то, что Украина не может ждать до марта решения этого вопроса. В своей просьбе он также отобразил тревогу относительно экономической ситуации в Незалежной.

Согласились ли западные страны внести в свои расписания эту встречу, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ГУР слова Буданова о «захвате» Крыма назвали информационной борьбой.

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