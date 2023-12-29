В ГУР слова Буданова о «захвате» Крыма назвали информационной борьбой

Представитель ГУР (Главного управления разведки) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал слова своего начальника Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении ВСУ (Вооруженные силы Украины) в Крым летом 2023 года частью информационной борьбы. Об этом он заявил украинскому изданию.

«Информация от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо», — сказал Юсов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова.