На Украине взбесились из-за нового американского пакета помощи

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 42 0

WP: Киев прохладно воспринял новый пакет американской помощи

На Украине взбесились из-за нового американского пакета помощи

Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

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В Раде уверены, что предложенная «помощь» не поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева.

Такой маленький пакет помощи Соединенных Штатов в размере 250 миллионов долларов был встречен на Украине с очень «прохладной благодарностью» и скрытым недовольством. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В Верховной раде заявили, что эти деньги никак не помогут перевернуть ход боевых действий в пользу Незалежной, деньги уйдут лишь на то, чтобы продержаться хоть какое-то время.

«Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы», — пожаловался заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве пожаловались, что не доживут до марта, если не помогут «доноры». Без оперативного внешнего финансирования Украина не сможет поддерживать макроэкономическую стабильность.

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На Украине взбесились из-за нового американского пакета помощи

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