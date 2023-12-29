На Украине взбесились из-за нового американского пакета помощи
WP: Киев прохладно воспринял новый пакет американской помощи
Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС
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В Раде уверены, что предложенная «помощь» не поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева.
Такой маленький пакет помощи Соединенных Штатов в размере 250 миллионов долларов был встречен на Украине с очень «прохладной благодарностью» и скрытым недовольством. Об этом сообщила газета The Washington Post.
В Верховной раде заявили, что эти деньги никак не помогут перевернуть ход боевых действий в пользу Незалежной, деньги уйдут лишь на то, чтобы продержаться хоть какое-то время.
«Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы», — пожаловался заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве пожаловались, что не доживут до марта, если не помогут «доноры». Без оперативного внешнего финансирования Украина не сможет поддерживать макроэкономическую стабильность.
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