Но все сохранилось: дочь Успенской удалила из соцсетей откровенное фото в мини
Дочь Успенской удалила фото в черном платье из своих соцсетей
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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За метаморфозами известной певицы активно наблюдают ее подписчики.
Когда-то в семье Любови Успенской царили настоящие страсти. Исполнительница хита «Пропадаю я» несколько лет публично выясняла отношения с единственной дочерью, то и дело рыдая на камеру на федеральном ТВ.
С тех пор утекло немало воды, а сегодня Татьяна Плаксина — востребованная певица с армией поклонников. За считанное время дочери композитора Плаксина удалось снискать бешеную популярность у фанатов, заработать на собственную команду стилистов и визажистов, а также похудеть.
Только за последние пару месяцев она сбросила около пяти килограммов, а результатом преображения похвасталась в социальных сетях, пишет издание dni.ru. На опубликованном фото Плаксина позировала в черном мини, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру.
Под темным нарядом не было нижнего белья. Столь незайтеливым способом певица похвасталась результатами работы в спортзале.
Правда, насладиться видами красивого тела фанаты не успели. Уже спустя несколько часов Плаксина снимки удалила.
Не так давно артистка с успехом перепела главный хит звездной матери «Пропадаю я». Тогда в сети восходящую звезду назвали российской Мадонной и отметили: совсем скоро Плаксина затмит Успенскую.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какой путь прошла дочь Успенской к большой славе.
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