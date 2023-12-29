Но все сохранилось: дочь Успенской удалила из соцсетей откровенное фото в мини

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Алина Крылова
Алина Крылова 37 0

Дочь Успенской удалила фото в черном платье из своих соцсетей

Но все сохранилось: дочь Успенской удалила из соцсетей откровенное фото в мини

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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За метаморфозами известной певицы активно наблюдают ее подписчики.

Когда-то в семье Любови Успенской царили настоящие страсти. Исполнительница хита «Пропадаю я» несколько лет публично выясняла отношения с единственной дочерью, то и дело рыдая на камеру на федеральном ТВ.

С тех пор утекло немало воды, а сегодня Татьяна Плаксина — востребованная певица с армией поклонников. За считанное время дочери композитора Плаксина удалось снискать бешеную популярность у фанатов, заработать на собственную команду стилистов и визажистов, а также похудеть.

Только за последние пару месяцев она сбросила около пяти килограммов, а результатом преображения похвасталась в социальных сетях, пишет издание dni.ru. На опубликованном фото Плаксина позировала в черном мини, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру.

Под темным нарядом не было нижнего белья. Столь незайтеливым способом певица похвасталась результатами работы в спортзале.

Правда, насладиться видами красивого тела фанаты не успели. Уже спустя несколько часов Плаксина снимки удалила.

Не так давно артистка с успехом перепела главный хит звездной матери «Пропадаю я». Тогда в сети восходящую звезду назвали российской Мадонной и отметили: совсем скоро Плаксина затмит Успенскую. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой путь прошла дочь Успенской к большой славе.

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