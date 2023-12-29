В России завершился осенний призыв, на службу поступили 130 тысяч граждан

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 45 0

Призывные комиссии работали с начала октября, спустя две недели молодых людей начали отправлять в воинские части.

В России завершился осенний призыв, на службу поступили 130 тысяч граждан

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Осенний призыв в армию завершен. На службу поступили 130 тысяч молодых людей, сообщили в пресс-службе Минобороны России, отметив, что мероприятия проходили в сложных условиях.

Несмотря на попытки Запада дискредитировать российскую армию, удалось провести призыв в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.

«Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ от 29 сентября 2023 года № 735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Призывные комиссии начали работу 2 октября, уже спустя две недели молодых людей начали отправлять в воинские части для прохождения службы. Парни, по данным Минобороны, имели право выбора отслужить в различных видах вооруженных сил с учетом состояния здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Кроме того, в ведомстве отметили, что призывники были обеспечены формой одежды, банковскими картами, а для военных перевозок задействовали 14 рейсов военных самолетов, 199 — гражданской авиации, десять воинских эшелонов, более 1,4 тысячи вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон, предусматривающий возможность проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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