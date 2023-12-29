На сайт кандидата на должность президента РФ Путина совершены DDoS-атаки
В настоящее время сайт кандидата в президенты работает в штатном режиме.
Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im
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После запуска сайта кандидата в президенты РФ Владимира Путина на него были совершены DDoS-атаки. Об этом 5-tv.ru сообщила Александра Суворова, пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина.
«С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защита сайта предприняты все необходимые меры», — заметила она.
Суворова добавила, что в настоящий момент сайт сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина putin2024.ru работает в штатном режиме.
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