На сайт кандидата на должность президента РФ Путина совершены DDoS-атаки

После запуска сайта кандидата в президенты РФ Владимира Путина на него были совершены DDoS-атаки. Об этом 5-tv.ru сообщила Александра Суворова, пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина.

«С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защита сайта предприняты все необходимые меры», — заметила она.

Суворова добавила, что в настоящий момент сайт сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина putin2024.ru работает в штатном режиме.