«Творческие дела отложил на потом»: старший сын Охлобыстина ушел в армию

По мнению артиста, служба — долг каждого мужчины.

Звезда отечественного кино Иван Охлобыстин с гордостью рассказал, что его старший сын Василий ушел в армию. Отдать долг Родине отпрыск решил сразу после окончания ВГИКа. Наследника знаменитость поддержал.

«Пока творческие дела отложены на потом, сейчас в армии побудет. Вася очень организованный человек, у него все по плану. Он доучился, как и хотел, и почти сразу сдал документы в военкомат», — сообщил Охлобыстин в интервью журналу «Караван историй».

Актер уверен — армия сыну пойдет на пользу. Фото: Instagram* / psykero1477

Сам актер считает, что сын поступил верно, потому что армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе и отслужить должен каждый мужчина. Охлобыстин добавил также, что армия помогает понять, когда можно идти на компромисс, а когда нельзя.

«В армии ты все время так или иначе находишься в экстремальной ситуации, где от тебя мало что зависит. Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем. Она помогает понять, где надо подстроиться, а где нет, когда можно идти к компромиссу, а когда нельзя», — подытожил актер.

К слову, Охлобыстин многодетный отец — у актера шесть детей от Оксаны Арбузовой. С ней он познакомился в 1995-м на Московском международном кинофестивале, а вскоре сыграли свадьбу. В браке родились четыре дочки: Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна, и два сына — Василий и Савва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иван Охлобыстин помогал российским бойцам все эти годы.

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