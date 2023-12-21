Священник Донбасса: как Охлобыстин помогал российским бойцам все эти годы

Актер всегда открыто выражает свою патриотическую позицию и осуждает уехавших коллег.

Звезда отечественного кино Иван Охлобыстин неоднократно поддерживал проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. URA.RU вспомнил все его подвиги с февраля 2022 года.

Иван Охлобыстин открыто выражает свою патриотическую позицию, помогает всеми силами в борьбе с неонацистами и грубо осуждает покинувших страну людей. Практически регулярно он лично доставляет гуманитарную помощь российским бойцам, поддерживает их и даже дарит подарки. Недавно, например, послал в зону спецоперации гитару со своим автографом. А осенью прошлого года объявил о начале съемок документального фильма о жителях новых регионов.

Кроме того, знаменитость хотел лично отправиться на фронт и отдать долг Родине, так как уже давно изъявляет желание стать священником в Донбассе. Однако пока что он не получил одобрение.

При этом артист отметил, что его «шумливая» профессия принесла бы больше негодования, чем пользы. В будущем Охлобыстин попробует еще раз подать заявку, но сам себя он «не дерзнет навязывать».

Также Иван Охлобыстин награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Награду артисту лично вручил губернатор региона Евгений Балицкий. Награждение проходило в рамках Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что Охлобыстин награжден за продвижение положительного имиджа Запорожской области и активную гражданскую позицию и патриотизм. Глава региона также назвал актера настоящим другом Запорожской области.

С начала спецоперации он неоднократно критиковал уехавших звезд. По словам Охлобыстина, беглецы предали саму суть своей профессии — поддерживать зрителя в трудные времена, вдохновлять поклонников на свершения. Только избранным удастся отмыться от позора и вновь завоевать любовь публики. Остальным грозит полное забвение, подметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Охлобыстин чуть не погиб с семьей в Донбассе.