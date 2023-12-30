За семь дней по украинской территории было нанесено 50 групповых, а также один массированный удар высокоточным оружием и дронами.

Обширные ракетные удары по территории Украины были нацелены на несколько мест. Среди них — военные заводы «Артем» в Киеве и имени Малышева в Харькове, также на расположение зарубежных наемников на Львовском полигоне и расчеты противовоздушной обороны (ПВО) в Одессе. Об этом сообщил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев после общения со своими приятелями из других украинских областей в беседе с агентством РИА Новости.

За семь дней по украинской территории было нанесено 50 групповых, а также еще и один массированный удар российскими дронами и высокоточным оружием. Цели были намечены и составляли из военных комплексов, складов, места размещения ВСУ и аэродромов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ.