Подпольщик рассказал об объектах ракет РФ по военным объектам в Харькове и Киеве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 63 0

Подполье заявило о ударе ракетами по заводу Малышева и Артему в Харькове и Киеве

Подпольщик рассказал об объектах ракет РФ по военным объектам в Харькове и Киеве

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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За семь дней по украинской территории было нанесено 50 групповых, а также один массированный удар высокоточным оружием и дронами.

Обширные ракетные удары по территории Украины были нацелены на несколько мест. Среди них — военные заводы «Артем» в Киеве и имени Малышева в Харькове, также на расположение зарубежных наемников на Львовском полигоне и расчеты противовоздушной обороны (ПВО) в Одессе. Об этом сообщил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев после общения со своими приятелями из других украинских областей в беседе с агентством РИА Новости.

За семь дней по украинской территории было нанесено 50 групповых, а также еще и один массированный удар российскими дронами и высокоточным оружием. Цели были намечены и составляли из военных комплексов, складов, места размещения ВСУ и аэродромов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ.

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