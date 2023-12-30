ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус»* в список террорганизаций

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 29 0

Речь идет об организации ультраправых националистов, которые воюют на стороне Украины.

ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус»* в список террорганизаций

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Организация «Русский добровольческий корпус»*, который воюет в зоне спецоперации России на Украине на стороне киевского режима, официально внесена ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

«Русский добровольческий корпус»* был создан летом 2022-го. В него вошли ультраправые националисты, которые с 2014 года принимали участие в конфликте на Донбассе на стороне Украины.

Обновленный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии, издание опубликовало 30 декабря 2023-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский батальон «Айдар»* признан террористическим в России

* — запрещенная в России террористическая организация.

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