ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус»* в список террорганизаций

Организация «Русский добровольческий корпус»*, который воюет в зоне спецоперации России на Украине на стороне киевского режима, официально внесена ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

«Русский добровольческий корпус»* был создан летом 2022-го. В него вошли ультраправые националисты, которые с 2014 года принимали участие в конфликте на Донбассе на стороне Украины.

Обновленный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии, издание опубликовало 30 декабря 2023-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский батальон «Айдар»* признан террористическим в России

* — запрещенная в России террористическая организация.