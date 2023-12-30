ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус»* в список террорганизаций

Речь идет об организации ультраправых националистов, которые воюют на стороне Украины.
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Организация «Русский добровольческий корпус»*, который воюет в зоне спецоперации России на Украине на стороне киевского режима, официально внесена ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ. Об этом сообщает «Российская газета».
«Русский добровольческий корпус»* был создан летом 2022-го. В него вошли ультраправые националисты, которые с 2014 года принимали участие в конфликте на Донбассе на стороне Украины.
Обновленный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии, издание опубликовало 30 декабря 2023-го.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский батальон «Айдар»* признан террористическим в России
* — запрещенная в России террористическая организация.
Читайте также
93%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?