По поручению Путина в Белгород вылетели бригады Минздрава и МЧС

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 71 0

Медики и спасатели помогут региональным коллегам.

По поручению Путина в Белгород вылетели бригады Минздрава и МЧС

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Информация о пострадавших и погибших все еще уточняется. На настоящий момент известно, что в результате атаки ВСУ погибло не менее десяти человек, свыше 50 пострадали.

На улицах города работают представители государственных и силовых ведомств.После обстрела начались пожары, ликвидацией которых занимались сотрудники МЧС. Пожарным удалось в кратчайшее время справиться с огнем, несмотря на сигнал ракетной опасности, который в настоящее время отменен.

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