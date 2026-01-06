Два человека погибли в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ

В Белгородской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что украинские боевики нанесли удар по селу Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Мужчина получил ранения и погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи.

В селе Белянка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал частный дом. В результате мужчина погиб на месте происшествия также до прибытия медицинских сотрудников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Накануне, в 22:03 по московскому времени глава региона сообщил, что от утренних ударов дронов ВСУ пострадали два мирных жителя. По его словам, в Грайвороне за медицинской помощью обратился 17-летний юноша. Его доставили в детскую областную больницу, где врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму.

Также в селе Белянка Шебекинского округа ранен мужчина. Его доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Врачи выявили у пострадавшего баротравму, а также осколочные ранения плеча и бедра.

Обоим пострадавшим оказывалась вся необходимая медицинская помощь.

