Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Губернатор региона также сообщил о последствиях в других районах.

Атака БПЛА на Белгородскую область 23 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Атака беспилотников на регионы России ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

В результате ударов ВСУ по Белгородской области один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере Telegram.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа украинский беспилотник атаковал автомобиль. Один мужчина пострадал. Его экстренно госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Врачам не удалось спасти ему жизнь. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Второй человек получил осколочные ранения головы, рук, ног и грудной клетки. Скорая помощь доставила его в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Как следует из публикации главы региона, при детонации дрона в городе Грайворон пострадали женщина и 13-летний мальчик. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания необходимой помощи, бригада СМП транспортирует их в медицинские учреждения Белгорода.

Гладков также сообщил о последствиях в других районах Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ. 

В селах Новостроевка-Первая, Беленькое и Коновалово пострадали транспортные средства. В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона в двух частных домах повреждены кровли и окна. В селе Борисовка пробита кровля надворной постройки. На хуторе Рябики от ударов четырех БПЛА были повреждены частный дом, хозпостройка, автомобиль и объект инфраструктуры.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь с 22 на 23 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 29 дронов ВСУ. Всего было атаковано шесть российских регионов. Наибольшее количество попыток ВСУ предприняли в Ростовской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

