Два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Украина нарушила объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

Атака беспилотников на регионы России ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Два мирных жителя пострадали в результате удара беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

Атака на автомобиль произошла на участке дороги Зозули — Грузское Борисовского округа.

У мужчины диагностированы осколочные ранения спины, у женщины — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь.

Для продолжения лечения бригада скорой помощи транспортирует их в городскую больницу № 2 города Белгорода.

В Курской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали трое человек среди которых годовалый ребенок.

Дрон упал на заправку в Льгове. У малыша диагностировали осколочное ранение головы, у его мамы — акубаротравму. У пострадавшего мужчины выявили травму бедра.

Всех пострадавших экстренно госпитализировали в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Глава региона Александр Хинштейн подчеркнул, что атака ВСУ произошла после 16:00, когда президент России Владимир Путин официально объявил о пасхальном перемирие.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 апр
Силы ПВО за ночь сбили почти 100 украинских дронов над восемью регионами России
10 апр
Силы ПВО за ночь сбили 151 украинский дрон над шестью регионами России
9 апр
Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских дронов над регионами России
8 апр
Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области
8 апр
Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Луганск
8 апр
Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских дрона над пятью регионами России
7 апр
В результате атаки БПЛА на школу в Запорожской области пострадали 10 человек
7 апр
Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над девятью регионами России
6 апр
В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск пострадали 12 человек
6 апр
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над пятью регионами России
Последние новости

1:35
Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики
1:19
Путешественник Федор Конюхов: в Антарктиде появится новая полярная станция
1:00
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
0:43
В Москве начался крестный ход возле Храма Христа Спасителя
0:27
Два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области
0:15
На Кубани за четыре года открылось свыше двух тысяч IT- предприятий

Сейчас читают

Тысячи прихожан в Иерусалиме зажгли свечи во время схождения Благодатного огня
Пять месяцев за один: как устроена пенсия космонавтов в России
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео