В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель

Мужчине оказали медицинскую помощь в Борисовской ЦРБ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Как отметил глава региона, пострадавший мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Ему оказали медицинскую помощь в Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения его переведут в городскую больницу № 2 города Белгорода.
Гладков добавил, что от удара вражеского дрона автомобиль мужчины полностью сгорел.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, рано утром 23 января в Пензе начался пожар на нефтебазе в результате массированной атаки украинских беспилотников. На мето происшествия прибыли специалисты оперативных служб. Они оценили масштабы повреждений и возможные риски для близлежащих территорий. В рабочую спасательную группу вошли 46 сотрудников и 14 единиц техники.
Всего за ночь с 22 на 23 января силы ПВО перехватили и уничтожили 12 дронов ВСУ над российскими регионами. Наибольшая атака беспилотников была зафиксирована над Белгородской областью.
