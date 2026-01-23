В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Мужчине оказали медицинскую помощь в Борисовской ЦРБ.

Атака дронов ВСУ на Белгородскую область — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Тема:
Атака беспилотников на регионы России ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как отметил глава региона, пострадавший мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Ему оказали медицинскую помощь в Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения его переведут в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Гладков добавил, что от удара вражеского дрона автомобиль мужчины полностью сгорел.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, рано утром 23 января в Пензе начался пожар на нефтебазе в результате массированной атаки украинских беспилотников. На мето происшествия прибыли специалисты оперативных служб. Они оценили масштабы повреждений и возможные риски для близлежащих территорий. В рабочую спасательную группу вошли 46 сотрудников и 14 единиц техники.

Всего за ночь с 22 на 23 января силы ПВО перехватили и уничтожили 12 дронов ВСУ над российскими регионами. Наибольшая атака беспилотников была зафиксирована над Белгородской областью.

