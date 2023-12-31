Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 20 человек
Накануне ВСУ нанесли массированный удар по центру города.
Фото: Павел Колядин / ТАСС
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Количество погибших при массированном обстреле ВСУ Белгорода выросло до 20 человек. Обновленные данные сообщили в МЧС РФ.
Прежде сообщалось о 18 погибших.
Согласно последним данным, от атаки ВСУ пострадали еще 111 мирных жителей. Среди них есть дети. Некоторые находятся в критическом состоянии.
Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт назвал удар по Белгороду «бандеровской местью» за неудачи ВСУ.
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