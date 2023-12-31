Удовольствие во вред: почему нельзя давать домашним животным много еды с новогоднего стола

Чем опасны для четвероногого друга ваши угощения?

Пища с новогоднего стола может нанести серьезный ущерб здоровью вашего домашнего животного. Об этом сообщило издание Healthday.

Побаловать любимого питомца угощением, конечно, можно. Однако они не должны превышать 10% от ежедневного количества калорий собаки или кошки. К примеру, если ваша собака весит 11 килограммов и в день съедает около 600 килокалорий, то в качестве лакомства она может претендовать лишь на 60 килокалорий. Это примерно 20 граммов моцареллы. А вот кошке средних размеров достанется не более 20 килокалорий в день.

Ученые сообщают, что неправильная еда может привести к диарее или рвоте питомца. Животным с болезнями почек не стоит давать угощения с высоким содержанием фосфора. Среди наиболее опасной человеческой еды специалисты называют виноград, изюм, лук, чеснок, сырое мясо, авокадо и некоторые другие продукты.

Также стоит быть внимательнее, так как животные могут украсть еду со стола или вытащить куски с опасными шпажками из мусора. Чтобы не ездить к ветеринару в новогоднюю ночь, нужно следить за питомцем и не оставлять его наедине с закусками.

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