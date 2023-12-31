«Он у нас кокетка»: Ида Галич проговорилась о свидании с известным актером

Блогер пыталась найти утешение в объятиях другого медийного человека. Почему не сложились отношения Иды Галич с популярным актером?

Телеведущая и блогер Ида Галич раскрыла интимный секрет из личной жизни. Оказалось, что молодая мама после развода с мужем и отцом своего сына Леона пыталась построить отношения с известным актером. Выбор колоритной брюнетки пал на Сергея Бурунова.

В интервью для YouTube-шоу Басты Галич созналась, что после расставания с фотографом Аланом Басиевым пыталась найти утешение в объятиях Сергея Бурунова. Знаменитость не смутило, что звезда сериала «Полицейский с Рублевки» старше ее на 13 лет: на тот момент обе знаменитости были одиноки и сошлись во взглядах. Правда, выстроить крепкие отношения Галич и Бурунов так и не смогли: о причинах расставания Ида предпочла умолчать.

«Сергей у нас кокетка! Потому что с Сергеем я даже ходила на свидание. Мы тоже переписывались, гуляли, ходили в рестораны. Была даже пара встреч. Для меня важен не возраст, а опыт, который есть у человека за плечами», — заявила она.

Сейчас сердце Галич вновь несвободно, но своего нового фаворита Ида умело скрывает. Известно лишь, что мужчина — сверстник знаменитости, занимается бизнесом и достаточно обеспечен, чтобы удовлетворить все запросы избранницы.

«Я так хотела, чтобы мужчина в моих новых отношениях вообще никак не был связан с нашей медийной стороной. Мы познакомились на вечеринке. Да, девочки, ходите на вечеринки! У нас не сразу началось общение. Но потом в переписке стало понятно, что нам друг с другом очень интересно. И мы как-то встретились с подругами, он оказался где-то рядом и написал об этом. И сказала: заходи к нам. Ему 33 года, чуть-чуть младше, чем я. Он предприниматель, брюнет, молодой, симпатичный», — похвасталась она.

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