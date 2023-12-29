«Дернули по рюмашке»: Ида Галич о том, почему не пришла на вечеринку Ивлеевой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 74 0

Ида Галич не пошла на голую вечеринку Ивлеевой из-за работы

«Дернули по рюмашке»: Ида Галич о том, почему не пришла на вечеринку Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

На скандальном мероприятии побывали многие знаменитости, а после стали извиняться за столь вульгарное поведение.

Телеведущая Ида Галич объяснила причину, по которой не присутствовала на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Мероприятие наделало немало шума и подпортило репутацию многим звездным гостям. Но Галич стыдиться нечему, потому что, получив приглашение, она на мероприятие не пошла.

«Мы виделись с Ивлеевой на дне рождения у Ксении Собчак, и там даже дернули по рюмашке. И после этого Настя пригласила меня на свою вечеринку. Я бы точно не пришла потому, что я работала. Но я долго сидела и думала: а я вообще смогла бы прийти после всего того, что я услышала в свой адрес?» — пояснила Галич в YouTube-шоу.

Когда-то Ивлеева и Галич были близкими подругами, но потом их пути разошлись. Ссора тогда вылилась в публичное выяснение отношений. Позже они пытались помириться, но возобновить дружбу, по словам Галич, у них не получилось. Да и недавнее приглашение телеведущая восприняла не как способ вернуть дружбу, а повод для Ивлеевой сделать шумиху вокруг себя.

«Я в свою очередь написала Насте честно, если ты хочешь посидеть просто вдвоем, я готова. Я бы с удовольствием зарыла этот топор войны. Я в принципе человек, который не умеет долго находиться в состоянии войны. Она ответила эмоджи или лайкнула его, не помню», — добавила Галич.

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Откровенное мероприятие под названием Almost naked party («Почти голая вечеринка» — Прим. ред.), прошло столичном клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. На нем засветилось немало знаменитостей: Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан, Ольга Орлова и другие.

Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе. Лишь после случившегося пришло озарение — Ивлеевой, что не стоило устраивать такую вечеринку, а гостям, что не следовало соглашаться на приглашение и портить себе репутацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли певца Филиппа Киркорова лишить звания народного артиста.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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