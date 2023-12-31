Лавров: Белый дом остерегается рушить отношения с Москвой до основания Сегодня, 9:18 | Светлана Шевченко Политика 28 28

Формула мирного существования двух стран может быть выведена при этом только на основе взаимного уважения, но Америка к этому пока не готова.

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Белый дом остерегается разрушения до основания отношений с Москвой. Заявил в интервью РИА Новости глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. «Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы», — уверен министр. Лавров добавил, что выйти на формулу мирного сосуществования двух государств возможно, но при условии, что Вашингтон признает коренные национальные интересы России, а также начнет по-серьезному договариваться. Однако в настоящее время правящие круги США не готовы признать реалии многополярного мира. «По-прежнему мыслят в категориях собственного превосходства и исключительности», — подчеркнул глава МИД РФ. Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров назвал очковтирательством попытки Запада решить конфликт победой Украины.