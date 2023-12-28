«Очковтирательство»: Лавров о попытках Запада решить конфликт победой Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Лавров назвал очковтирательством попытки Запада решить конфликт победой Украины

«Очковтирательство»: Лавров о попытках Запада решить конфликт победой Украины

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Союзники киевского режима других вариантов не видят. Но кого они пытаются ввести в заблуждение?

Западные страны занимаются обманом, пытаясь решить конфликт на Украине победой Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и одному из федеральных каналов.

«То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства», — прокомментировал он.

Министр обратил внимание на сообщения СМИ, которые пишут о намерениях Запада искать такие попытки входа из украинского кризиса, которые позволили бы назвать киевский режим победителем в любом случае.

По словам Лаврова, с таким «очковтирательством» можно было столкнуться в бюрократических структурах СССР, когда «досужие чиновники» преследовали цель «отрапортовать», доложить пятилетку за три-четыре года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР И ДНР. После просьбы о помощи со стороны властей самопровозглашенных республик Москва приняла решение оказать им военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России подвел итоги 2023 года.

Тема:
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