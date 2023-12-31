«Убрать с «пантеона»: актер Кологривый уверен, что профессию артиста переоценивают

По мнению звезды фильма «По щучьему велению», некоторые российские знаменитости получают слишком высокие гонорары.

Звезда фильма «По щучьему велению» и сериала «Два холма» Никита Кологривый считает, что гонорары артистов сильно завышены, и представители других профессий заслуживают гораздо большего внимания, нежели его коллеги. Об этом актер рассказал в интервью блогеру Эльдару Джарахову, которое опубликовано на платформе YouTube.

По мнению Никиты Кологривого, профессию артиста превозносят, в то время, как врачи и спасатели заслуживают куда большего уважения и почета. В качестве примера актер привел своего друга-спасателя из Новосибирска, который помогает людям, рискуя собственной жизнью.

«Артист для всех дистанция. А что толку? Артист… Мы вот сейчас сидим и разговариваем. Так же бы и не артисты разговаривали. Поэтому я думаю, что это профессию надо убрать из разряда „пантеона“ в стране», — считает Кологривый.

Актер также уверен, что популярные исполнители не должны получать такие огромные гонорары за свои хиты.

«Не должны столько бабок получать артисты за то, что спели песню. Это легко спеть песню, когда ты умеешь петь. Легко написать песню даже про разбитую любовь, когда ты сидишь на Бали», — говорит артист.

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