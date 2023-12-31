Нужно ли наряжаться при встрече Нового года дома

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 520 0

Стилист Омар Байрамов: при встрече Нового года дома праздничный наряд обязателен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Можно ли новогоднюю ночь провести в повседневной одежде или категорически не рекомендуется?

Обязательно ли нужно наряжаться на Новый год, если отмечаешь праздник в кругу семьи, или можно обойтись без акцентирования внимания на образе? На этот вопрос автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко ответил стилист Омар Байрамов.

Как подчеркнул модный эксперт, красивая одежда в новогоднюю ночь обязательна.

«Наряжаться надо не для кого-то, наряжаться надо для семьи, для самых близких, не для посторонних», — сообщил специалист.

По его мнению, люди не должны зависеть от мнения окружающих. Выглядеть празднично нужно именно для себя, как вы видите свое отражение в зеркале, и для своих любимых.

«В любой праздник, когда люди дома и в принципе, когда дома, они друг перед другом должны выглядеть ухоженно и красиво. Поэтому в Новый год обязательно наряжайтесь», — призвал Байрамов.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист рассказал о странных трендах на обувь в уходящем году.

 

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Спустя полвека: успех и трагедии актеров фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
17:16
Обойти неудачи: как провести 1 января так, чтобы не навлечь беду
17:04
«Зеленский стал террористом»: удары по Белгороду говорят об отчаянии киевского режима
16:52
Нужно ли наряжаться при встрече Нового года дома
16:38
«Вдвойне тяжелее»: как Жасмин держит себя в форме
16:24
Боевики ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, есть жертвы

Сейчас читают

«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду
Ответ террористам: Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ
«Молчат обо всем»: Украине вынесли неутешительный вердикт после атаки на Белгород
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса