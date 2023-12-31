Нужно ли наряжаться при встрече Нового года дома

Можно ли новогоднюю ночь провести в повседневной одежде или категорически не рекомендуется?

Обязательно ли нужно наряжаться на Новый год, если отмечаешь праздник в кругу семьи, или можно обойтись без акцентирования внимания на образе? На этот вопрос автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко ответил стилист Омар Байрамов.

Как подчеркнул модный эксперт, красивая одежда в новогоднюю ночь обязательна.

«Наряжаться надо не для кого-то, наряжаться надо для семьи, для самых близких, не для посторонних», — сообщил специалист.

По его мнению, люди не должны зависеть от мнения окружающих. Выглядеть празднично нужно именно для себя, как вы видите свое отражение в зеркале, и для своих любимых.

«В любой праздник, когда люди дома и в принципе, когда дома, они друг перед другом должны выглядеть ухоженно и красиво. Поэтому в Новый год обязательно наряжайтесь», — призвал Байрамов.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист рассказал о странных трендах на обувь в уходящем году.