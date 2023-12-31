Нужно ли наряжаться при встрече Нового года дома

Стилист Омар Байрамов: при встрече Нового года дома праздничный наряд обязателен
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru
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Можно ли новогоднюю ночь провести в повседневной одежде или категорически не рекомендуется?
Обязательно ли нужно наряжаться на Новый год, если отмечаешь праздник в кругу семьи, или можно обойтись без акцентирования внимания на образе? На этот вопрос автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко ответил стилист Омар Байрамов.
Как подчеркнул модный эксперт, красивая одежда в новогоднюю ночь обязательна.
«Наряжаться надо не для кого-то, наряжаться надо для семьи, для самых близких, не для посторонних», — сообщил специалист.
По его мнению, люди не должны зависеть от мнения окружающих. Выглядеть празднично нужно именно для себя, как вы видите свое отражение в зеркале, и для своих любимых.
«В любой праздник, когда люди дома и в принципе, когда дома, они друг перед другом должны выглядеть ухоженно и красиво. Поэтому в Новый год обязательно наряжайтесь», — призвал Байрамов.
Ранее 5-tv.ru писал, что стилист рассказал о странных трендах на обувь в уходящем году.
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