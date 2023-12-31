В Белгороде при исполнении долга погиб 27-летний офицер СК РФ Конопицин

При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб офицер Следственного комитета (СК) России Михаил Конопицин. Об этом ведомство сообщает в своем официальном Telegram-канале.

«Память о нашем товарище, истинном патриоте, преданном долгу и присяге, навсегда останется в наших сердцах», — указано в публикации.

Сотрудники СК выразили слова соболезнования родным и близким офицера. Глава ведомства Александр Бастрыкин также выразил соболезнования и дал поручение поддержать семью погибшего.

При обстреле Белгорода погиб офицер СК РФ Михаил Конопицин. Фото: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press

Конопицин погиб при исполнении служебного долга. Он приступил к работе в следственном отделе СК по Белгородскому гарнизону 19 ноября, расследовал военные преступления украинских нацистов, которые были совершены как против мирного населения, так и против российских военных.

В следственные структуры он попал только в мае 2023 года после окончания службы в российской армии, где командировал взводом противотанковых управляемых ракет.

По факту смерти офицера возбуждено уголовно дело. Следствие устанавливает все детали и обстоятельства, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В Следкоме отметили, что 6 января Конопицину могло бы исполниться 28 лет.

Накануне, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 24, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ после обстрела Белгорода.