«Мы правим миром!» — легендарные Arabesque поздравили россиянок с Новым годом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Группа Arabesque поздравила российских поклонниц с Новым годом

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезды 80-х посетили Москву для участия в фестивале «Легенды Ретро FM».

Участницы женской поп-группы Arabesque из Германии в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко поздравили российских поклонниц с Новым годом.

«Мы говорим всем: „Счастливого нового года!“. Но! Вы же знаете женщин: мы сильны, мы правим миром. С Новым годом, женщины», — заявила солистка трио Микаэла Роуз.

С участницами легендарной поп-группы 80-х команде спецпроекта «Лана — спрошу!» удалось пообщаться за кулисами концертной площадки фестиваля «Легенды Ретро FM». Мероприятие прошло в Москве впервые после перерыва в несколько лет, который наступил с началом пандемии коронавируса.

На очередном шоу в российской столице высадился целый десант любимых россиянами зарубежных артистов 70-80-90-х годов: Joy, Arabesque, Gazebo, Fancy, Lian Ross и Pupo. Более подробно о фестивале смотрите в видеоверсии интервью и последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран с Новым годом и Рождеством.

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