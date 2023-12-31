Боярский вернулся на сцену после новостей о повторной госпитализации

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 38 0

Михаил Боярский вышел на сцену после перенесенного инфаркта

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Актер появился на публике впервые после тяжелой болезни.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский сегодня, в последний день уходящего года вернулся на сцену Театра имени Ленсовета после новостей о его повторной госпитализации. 5-tv.ru делится кадрами с места событий.

Актер сыграл в спектакле «В этом милом старом доме». В зале не было свободных мест, а зрители встретили появившегося на сцене кумира бурными овациями и аплодисментами. В рамках роли Михаил Сергеевич поиграл на фортепиано.

Напомним, в минувший четверг, 28 декабря, в СМИ распространилась информация о том, что знаменитость вновь попал в больницу. Однако позднее его супруга Лариса Луппиана опровергла эти слухи, сказав, что Боярский просто прошел плановое медицинское обследование и уже находится дома.

Артист в ноябре 2023-го перенес инфаркт. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Его выписали из больницы 4 декабря. 

Ранее 5-tv.ru писал, что жену Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге.

 

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