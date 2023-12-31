Гладков озвучил решения, принятые на заседании оперштаба после атаки ВСУ

Белгород подвергся массовой атаке со стороны ВСУ 30 декабря 2023-го. Работы по восстановлению города начаты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба по итогам работы после массированной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Как передает глава региона 31 декабря, о текущей обстановке ему доложили главы силовых ведомств. После чего были вынесены соответствующие оперативные решения.

«По восстановлению. Договорились со строительными подрядными организациями, проводим замеры в жилом фонде. Со 2 января наши предприятия начнут изготовление и установку окон. Также начнем восстановление фасадов», — уведомил он в личном Telegram-канале.

Вместе с тем вовсю проводится работа с коммерческими структурами, помещения которых пострадали. Так, их владельцам обязательно окажут помощь для восстановления прежнего облика зданий.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел РФ решено ускорить процесс выдачи документов, которые полностью уничтожены либо были частично повреждены в результате обстрела. Для этого гражданам нужно обратиться в Управление МВД России по региону, а если необходимо восстановить документы на авто и водительские права — в дежурную часть областной Госавтоинспекции, объяснил Гладков.

Что касается поврежденного транспорта, мероприятия по этому вопросу начнутся после январских праздников, так как в этом случае нужна экспертиза. Вячеслав Владимирович выразил надежду, что за две-три недели все выплаты будут произведены.

Ранее 5-tv.ru процитировал Гладкова о том, что Белгород еще не знал такого уровня агрессии.