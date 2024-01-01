Новогоднее обращение президента Незалежной спровоцировало нешуточный скандал.

Украинский президент Владимир Зеленский поставил граждан своей страны перед сложным выбором на пороге Нового года. В официальном новогоднем обращении лидер Незалежной потребовал у соотечественников определиться с отъездом или служением в армии ВСУ.

После массового дезертирства мужчин в Киеве и ряде регионов страны, положение Зеленского оказалось очень уязвимым. Президент Незалежной буквально вынужден был умолять европейских партнеров о помощи. Уже тогда зарубежные СМИ высказывали робкие предположения, что политик окончательно слетел с катушек.

Теперь же Зеленский и без того усугубил свое положение, потребовав от соотечественников исполнить долг перед страной.

«Знаю, что однажды (каждому украинцу — Прим. ред.) придется задать себе вопрос: кто я? Сделать выбор, кем он хочет быть. Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — заявил он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что ему предоставили план военных действий на 2024 год. Политик непрозрачно намекнул, что в перечне дел и задач прекращения боевых действий и переговоров с Россией у него нет.

На посту президента Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года ввел на Украине военное положение, на следующий день президент объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну, что, впрочем, все равно спровоцировало отток населения и дальнейший кадровый кризис в стране.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский активизирует мобилизацию ради помощи Запада.