Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание, что новая финансовая помощь Незалежной должна прийти до того, как пройдет голосование по закону, которое буквально провалится.

Президент Украины Владимир Зеленский активизирует мобилизацию ради получения западной помощи, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. На данный момент парламентарий подозревается в госизмене и содержится в киевском СИЗО. По его мнению, новый закон о мобилизации — инициатива, которая исходит отнюдь не от правительства Украины.

«На мой взгляд, этот законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнеров», — отметил Дубинский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что голосование по закону намечено «как раз под саммит ЕС и под решение конгресса США», при этом финансовая помощь, по его словам, должна поступить до того, как «план провалится, потому что выполнить его невозможно».

«По сути, этим проектом мобилизации власть идет ва-банк, чтобы убедить партнеров продолжить финансирование сопротивления. Однако делает одну большую ошибку — желая использовать мобилизацию для удара по рейтингу Залужного, проект опубликовали слишком рано. К моменту, когда за него будут голосовать, реакция общества может быть непредсказуемой!» — подытожил он.

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