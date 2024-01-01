Вытягивает вредные вещества: ТОП важных правил при посещении бани в постновогодний период

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Алина Крылова
Алина Крылова 27 0

Пармастер Буяновер: употребление тяжелой пищи перед баней нанесет ущерб телу

Вытягивает вредные вещества: ТОП важных правил при посещении бани в постновогодний период

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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Поход в баню может стать прекрасным поводом расслабить организм в праздники. Как не навредить себе и получить только пользу?

После праздничного застолья многие продолжают отмечать Новый год, отправляясь в баню, причем нередко захватывают с собой алкогольные напикти и еду, усугубляя и без того лютующие проблемы со здоровьем. Как правильно париться, чтобы провести время с пользой для здоровья?

Чтобы баня принесла максимум пользы организму, пармастера советуют следовать нескольким советам. В беседе с URA.RU специалист с четырехлетним опытом Валерия Буяновер подчеркнул необходимость отказаться перед посещением бани от «тяжелой» пищи. Идеально, если жареное мясо заменится на легкоусваиваемую пищу по типу каши или творога. Не рекомендуется посещать парилку с полным желудком: за полчаса до бани специалисты советуют посещать уборную.

Что касается климата в бане, то оптимальная температура при процедуре не должна превышать 50-60 градусов. Вывести токсины и другие продукты жизнедеятельности из организма поможет морская соль. Дешевый продукт помогает вытянуть из организма все вредные вещества, а заодно привести кожу в первозданный вид.

«Токсины, которые накопились за праздники, будут выходить из организма. Используйте соль. Можно использовать как морскую, так и обычную крупного помола. Она помогает „вытягивать“ из организма вредные вещества. Нанесите соль по всему телу и отдохните в ней около пяти минут. Можно в ней погреться в парной. Не забудьте взять с собой банную шапку, чтобы организм не перегревался», — экспертно заявил он.

В условиях повышенной температуры особенно важно уделять внимание водно-солевому балансу. Лучший способ утолить жажду в бане или парилке — травяной чай. Самые простые ингредиенты— мята, мелисса, душица, манжетка, календула. Они расслабляют мускулатуру кишечника и помогают вывести желчь из организма.

В бане лучше лежать, а не сидеть, подчеркивают также специалисты. Когда человек ложится на скамью, он находится в одной температурной зоне. Если в такой позе чуть-чуть согнуть ноги, появится возможность стабилизировать кровообращение, что, в свою очередь, скажется на общем состоянии организма.

Ранее 5-tv.ru писал, правда ли, что баня может грозить мужчинам импотенцией.

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