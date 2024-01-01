Не для детей: в томском музее объяснили, куда исчез памятник любовнику

Решение принималось совместно с автором скульптуры Олегом Кислицким.

Памятник любовнику является изюминкой Томска, имеющей 20-летнюю историю. Скульптура всегда вызывала улыбку у гостей города и местных жителей. Однако ее пришлось убрать со стены Музея истории Томска. Причину этого решения объяснили в администрации учреждения в беседе с «Газетой.ру».

«Это все же памятник для взрослых. Когда в Музей истории Томска приходят детские группы… то им очень сложно объяснить присутствие этой фигуры, поддерживая концепцию семьи как одну из традиционных ценностей нашей страны», — говорится в сообщении.

Решение принималось совместно с автором памятника любовнику Олегом Кислицким. Однако полностью с глаз томчан скульптура не пропадет — ее перенесут в другое место, но пока неизвестно, в какое именно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в колумбийской Барранкилье открыли скульптуру в честь певицы Шакиры.