«Поведение ужасает»: Гузеева назвала Соседова больным человеком

Критик разнес в пух и прах Гомана, заявив, что артист не блещет талантом.

Телеведущая Лариса Гузеева резко осудила музыкального критика Сергея Соседова. Она считает, что журналист незаслуженно низко оценил выступление певца Алексея Гомана на телевизионном конкурсе.

Победитель «Народного артиста» прошел в финал. Однако Соседову Гоман показался очень слабым участником. Сергей Васильевич сказал, что «русский парень» стал для него самым главным разочарованием прошедшего сезона и поставил минимальную оценку. Исполнитель в итоге покинул проект, так и не сумев напомнить о себе после нескольких лет забвения.

С мнением эксперта по отечественному шоу-бизнесу не согласилась Гузеева. В своем блоге она обрушилась на знатока музыкальной индустрии с беспощадной критикой.

«Алексей Гоман — чудесный, умный, тонкий талант. А вот поведение Соседова меня ужасает. Больной человек. Это мое мнение, и я просто не могу удержаться от удивления, видя, как недостойно ведет себя этот человек», — высказалась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, чем завершился многолетний конфликт Гузеевой и Харламова.