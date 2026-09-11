Два многоквартирных дома повреждены при атаке беспилотников ВСУ в Волгограде

Два многоквартирных дома получили повреждения в Волгограде в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

По данным ведомства, повреждения зафиксировали в домах № 36 и № 51 на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. На время работы оперативных служб для жителей развернули пункт временного размещения на базе школы № 64.

В пункте подготовили спальные места и организовали горячее питание. В настоящее время эвакуированные жители там не находятся.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника на автомобиль в городе Шебекино погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Пострадавшую с осколочными повреждениями глаза и ног доставили в медицинское учреждение. После удара машина загорелась, пожарные ликвидировали возгорание.

Также ранее в Энергодаре в результате атаки беспилотника была повреждена машина скорой помощи. Удар произошел в промышленной зоне города.

По данным мэра Энергодара Максима Пухова, также пострадал частный дом. В результате атаки ранения получили два медицинских работника. Пострадавшим оказали необходимую помощь. Угрозы их жизни, по словам главы города, нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.