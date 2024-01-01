«Мы как пенсионеры»: Мот и его жена против публикации откровенных фото

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36 0

Рэпер Мот и его жена Мария высказались против публикации откровенных фото

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Звездная пара не разделяет страсти многих знаменитостей к публичному обнажению.

Рэпер Мот (Матвей Мельников) и его жена Мария Гураль, посетившие музыкальное шоу «Звезды хайпа», назвали себя «пенсионерами» и дали понять, что не одобряют публикацию личных откровенных фото в соцсетях.

Корреспондент 5-tv.ru поинтересовалась у Мота, как он отнесется к желанию супруги появиться на вручении какой-либо премии в эротическом платье.

«Мы не пойдем на эту премию. Этот наряд останется дома», — резко заявил в ответ рэпер.

Жена исполнителя придерживается схожей точки зрения и не разделяет страсти многих знаменитостей к публичному обнажению.

«Мне кажется, мы как пенсионеры реагируем на ваши вопросы», — со смехом заметила Мария.

В свою очередь певица Ханна, пришедшая на мероприятие в довольно откровенном наряде, заявила, что для нее главное, чтобы было «красиво и сексуально». При этом артистка сказала, что считает себя совершенно не хайповым человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-прима большого театра Анастасия Волочкова, посетившая премию «Звезды хайпа», отреагировала на вопрос об интимном омоложении.

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