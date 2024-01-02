Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Киевский режим уже несколько раз за день атакует приграничный город.
Фото: Telegram / Настоящий Гладков
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Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате уже не первого за день обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал глава региона.
Предварительно, погиб мужчина, который ехал на автомобиле, когда рядом разорвался снаряд. Он получил осколочные ранения не совместимые с жизнью. Губернатор выразил искренние соболезнования семье погибшего.
Двое из четырех пострадавших в районе авторынка получили также осколочные ранения и были госпитализированы. Еще двое от помощи медиков отказались.
Пятой пострадавшей стала пассажирка автобуса. Упавший на крышу транспортного средства автобус задел руку по касательной. Помощь женщине оказывается в местном травмпункте.
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