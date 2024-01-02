Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате уже не первого за день обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал глава региона.

Предварительно, погиб мужчина, который ехал на автомобиле, когда рядом разорвался снаряд. Он получил осколочные ранения не совместимые с жизнью. Губернатор выразил искренние соболезнования семье погибшего.

Двое из четырех пострадавших в районе авторынка получили также осколочные ранения и были госпитализированы. Еще двое от помощи медиков отказались.

Пятой пострадавшей стала пассажирка автобуса. Упавший на крышу транспортного средства автобус задел руку по касательной. Помощь женщине оказывается в местном травмпункте.