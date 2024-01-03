Вынужденные обстоятельства? Почему жена отправила Меньшова доживать последние дни в хосписе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Жена Меньшова сдала телеведущего в хоспис для пристального присмотра врачей

Вынужденные обстоятельства? Почему жена отправила Меньшова доживать последние дни в хосписе

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Артист боролся с онкологическим заболеванием. Болезнь оказалась сильнее — смерть пришла за ним тогда, когда он находился вдали от дома.

Народный артист Евгений Меньшов, скончавшийся 19 мая 2015 года, последние дни своей жизни провел в хосписе вдали от близких. РФ решение приняла его третья супруга Ольга Грозная. Смерть настигла Меньшова как раз в стенах учреждения, сообщило издание utro.ru. Но почему женщина так поступила с родным человеком?

Знаменитость впервые женился на актрисе Наталии Селиверстовой. Брак просуществовал порядка 18 лет. Второй избранницей телеведущего стала тоже актриса — Лариса Борушко. С ней Меньшов также прожил 18 лет, она подарила ему сына Александра. Супруги были по-настоящему счастливы вместе, но смерть женщины их разлучила. У Борушко диагностировали рак. Знаменитости до последнего боролись с болезнью, но она оказалась сильнее. Актриса скончалась в 2006 году.

Смерть любимой супруги сильно подкосила Меньшова. Он впал в депрессию и замкнулся в себе. Ему тогда казалось, будто мир рухнул. Вернуться к прежней жизни его заставила встреча с третьей супругой. На тот момент он уже сам болел раком. Остановить болезнь ничего не помогало. Тогда Грозная решила отправить мужа в хоспис. Тем самым она хотела, чтобы любимый круглосуточно находился под пристальным вниманием врачей. Сердце телеведущего остановилось как раз в стенах учреждения, где он и был последние дни своей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба актеров из «Иван Васильевич меняет профессию».

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