Главное не смотреть: Земля максимально приблизилась к Солнцу

Как безопасно рассмотреть небесное светило?

Жители Земли 3 января смогут увидеть Солнце максимально близко. Такой информацией поделилось издание KP.RU.

По словам журналистов, сегодня до Солнца всего-то 147 098 988 километров. Кажется, что много? Однако летом это расстояние увеличивается до более чем 152 миллионов километров. Но почему так получается, что, несмотря на разницу, зимой гораздо холоднее? Все дело в наклоне солнечных лучей. Летом они падают на поверхность планеты почти под прямым углом.

Первым, кто попытался установить разницу в размерах Солнца был Архимед. Он наблюдал за светилом на рассвете и использовал самые примитивные инструменты. Поэтому его результаты были очень неточными.

Если вы решите сравнить размеры солнечного диска, то ни в коем случае нельзя пользоваться какими-либо биноклями или объективами фотоаппаратов. Даже зимние лучи, сфокусированные в одной точке, способны поджечь бумагу или, что гораздо страшнее, оставить ожог на сетчатке.

Существует вполне безопасный способ. Вам потребуется маленькое зеркало, которое необходимо заклеить бумагой с прорезанным отверстием, а затем спроецировать солнечный зайчик в темноту. В результате вы сможете наблюдать четкий солнечный диск.

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