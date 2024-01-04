Отдала за подарки: зоозащитники спасли кошек экс-жены Ефремова от смерти

По сообщениям ряда СМИ, Ксения Качалина намеревалась усыпить пушистиков. Но ей помешали волонтеры. Как животные живут сейчас?

Кошки по кличке Марлен и Одри, которых по утверждениям ряда СМИ экс-супруга актера Михаила Ефремова — Ксения Качалина — хотела усыпить, были спасены зоозащитниками. Теперь им не угрожает опасность. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала волонтер Юлия Дараева.

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«Есть проблемы с питанием, потому что, похоже, они питались едой со стола, очень плохо едят сухой корм. В идеале им лучше питаться натуральным мясом и чем-то подобным. Они полностью здоровы, уже привиты, и все хорошо у них», — сообщила зоозащитница.

Она также призналась, что Качалина хоть и жаловалась на то, что из-за кошек она вынуждена голодать, потому что они съедают всю еду, но отдавать питомцев не собиралась. Забрать удалось лишь после того, как актрисе предложили некие подарки в обмен на животных.

«Качалина не хотела нам их отдавать. Кошки жили в чудовищных условиях, там и человеку жить нельзя, но это уже ее выбор, а у кошек этого выбора нет», — добавила волонтер.

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К слову, Качалина пристрастилась к спиртному, еще будучи в браке с Ефремовым. Они поженились в 2000 году и развелись через пять лет. После расставания ситуация усугубилась — она перестала заботиться об их общей дочери Анне-Марии. По словам наследницы, мать плохо ее кормила и даже поднимала руку. Все эти годы за бывшей женой присматривал только актер, выделял ей деньги. Но три года назад его посадили в тюрьму за смертельное ДТП. Качалина осталась без помощи.

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