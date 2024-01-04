Британский актер и не думал, что сможет дожить до такого возраста. Ведь в свое время медики уверяли его — он и 40-летие не отметит.

Британский актер Энтони Хопкинс, отметивший в последний день минувшего года 86-летие, продолжает усердно трудиться. И, несмотря на возраст, не собирается сбавлять обороты. По его собственному признанию, роли в кино для него некая зависимость. И если ее он от нее избавится, то тут же умрет.

Благодаря работе и таланту он несколько лет назад получил вторую за свою карьеру премию «Оскар» — за роль в фильме «Отец». Причем в этой номинации он стал еще и самым возрастным актером. А первой удостоился в 1991 году за роль Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Сейчас знаменитость снимается в фантастической кинодилогии «Мятежная луна».

Помимо кино Хопкинс активно осваивает NFT-коллекцию. Осенью прошлого года он выпустил собственную. Кроме того, актер активный пользователь социальных сетей.

Несмотря на активность, Хопкинс и подумать не мог, что доживет до почтенного возраста. Ведь когда-то врачи ставили на нем крест и не верили, что он перешагнет 40-летний рубеж. Всему виной — пристрастие к алкоголю. Однако он смог побороть зависимость, и уже 48 лет не употребляет горячительных напитков. Теперь же он желает дожить до 100 лет. И своим секретом долголетия называет наслаждение жизнью и получение удовольствия.

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