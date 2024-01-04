Правда или вымысел? Может ли причиной шизофрении являться вирус

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 236 0

Психиатр Буш: шизофрения не возникает из-за вируса

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Психическое расстройство до сих пор исследовано не столь тщательно. Как на самом деле человек становится заложником этой душевной болезни?

Шизофрения — одно из самых загадочных психических расстройств. Впервые оно было описано в 1908 году швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером.

Недавно американский ученый Майкл Стоун провел исследования и пришел к удивительным выводам — что причина заболевания может крыться в неких вирусах, которые влияют на функционирование мозга и вызывают изменения в нейрохимических процессах. Однако психиатр и изотерик Мирослава Буш в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru опровергла эту теорию. Она объяснила, что на самом деле является причиной заболевания.

В первую очередь, Буш рассказала, что шизофрения исследована достаточно мало.

«Шизофрения — это все-таки органические изменения в головном мозге, а они не могут быть последствием вируса. Вирус по наследству не передается. Если у дедушки грипп, это не значит, что у вас будет такой же, условно говоря. Поэтому шизофрения наследственная всегда», — пояснила Буш.

С мнением Буш согласился и психиатр Василий Шуров. По его словам, заявление ученого Майкла Стоуна о причастности к шизофрении неких вирусов — преднамеренная ложь.

«Вирусная теория в данном случае полностью исключена. У нас есть возрастные категории, которые не болеют, есть наследуемость, причем достаточно существенная, если оба родителя болеют шизофренией. Очень много моментов. И одинаковый процент по популяции независимо от того где, хоть на необитаемых островах», — объяснил он.
www.globallookpress.com / Samot; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое паническая атака и как с ней бороться.

-23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:13
Правда или вымысел? Может ли причиной шизофрении являться вирус
4:49
«Граница между своими и чужими»: на Украине раскритиковали русскоязычных боевиков ВСУ
4:27
Таинственное проклятие? От чего на самом деле умерли первооткрыватели гробницы Тутанхамона
4:01
«У нас нет»: Киев признался в отсутствии «плана «Б» на случай сокращения помощи Запада
3:45
«Предстоит мрачная и суровая зима»: Украине дали неутешительный прогноз на 2024 год
3:22
Возраст — не преграда: как выглядит и чем занимается 86-летний Энтони Хопкинс

Сейчас читают

Импровизация, конфликты и магия кино: как снимали главную сказку страны — «Золушку»
Сигнал с того света: Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса