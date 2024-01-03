«Нужно делать паузу»: как избежать похмелья в новогодние праздники

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 62 0

Врач Мальцева: перед употреблением спиртного нужно плотно поесть

«Нужно делать паузу»: как избежать похмелья в новогодние праздники

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Врач-нарколог дала несколько полезных советов.

Как избежать похмелья в новогодние праздники и провести выходные в бодром состоянии? На этот вопрос изданию URA.RU ответила главный врач екатеринбургской наркологической клиники Марина Мальцева.

Как отметила специалист, алкоголь быстрее всасывается на голодный желудок. Первым делом нужно хорошенько поесть, а после каждого глотка не забывать закусывать, тогда предотвращается эффект стремительного опьянения.

«Между рюмками нужно делать паузу в 20—30 минут, чтобы понять реакцию организма. Если опьянение наступило сразу либо состояние ухудшилось, нужно прекратить возлияния, даже если хочется продолжать», — объяснила эксперт.

Также при распитии спиртного медики рекомендуют иметь при себе активированный уголь и минеральную воду.

Чтобы помочь пьяному человеку быстрее прийти в чувства, нужно дать ему сорбенты, к примеру, уже упомянутый активированный уголь либо другие специальные средства, а также небольшую дозу ацетилсалициловой кислоты (от 75 миллиграммов). Бороться с похмельем можно и распространенными методами — крепким чаем и минеральной водой.

Также Мальцева предупредила, что при затянувшемся запое самостоятельно резко прерывать прием алкоголя очень опасно. Возможны серьезные осложнения, вплоть до опасных для жизни и здоровья. Так что человеку нужно обратиться к специалистам: в основном таким пациентам полагается наблюдение в специализированном стационаре.

Ранее 5-tv.ru писал, какие способы не избавят от похмелья.

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