Умерла режиссер Елена Демидова

Кинодеятель за свою карьеру создала такие картины, как «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон».
Фото: фото из открытых источников
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На 60-м году жизни скончалась режиссер и сценарист Елена Демидова. Об этом сообщила ее коллега Марина Разбежкина в личном блоге.
«Невероятно рано. Невероятно больно», — написала Разбежкина.
За свою карьеру Демидова срежиссировала десятки проектов. Среди наиболее известных — «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон», «Третья жизнь Марины Клещевой» и «16 способов изменить мир».
Причина смерти кинодеятеля не уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев.
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