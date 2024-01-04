Борис Каморзин об усопшем Константине Желдине: «Патриарх отечественного кино»

Звезда фильма «Семнадцать мгновений весны», даже несмотря на свой преклонный возраст, продолжал трудиться и радовать зрителей

Умерший на 91-м году жизни заслуженный артист РСФСР Константин Желдин был патриархом отечественного кино, заявил его коллега Борис Каморзин в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Печальное известие Каморзин узнал совсем недавно и был шокирован. С Желдиным он вместе снимался в сериале «Ликвидация». Кроме того, у актеров был общий агент. Каморзин вспомнил, как его коллега трепетно относился к сценарию, тексту. Он сам приезжал за ним, так как, возможно, не разбирался в работе электронной почты.

«Очень трепетно относился к тексту, к материалу и был образцом, примером той старой советской актерской школы, как нужно работать с текстом, как нужно относиться к роли. Замечательный человек в своем отношении к профессии. Это патриарх отечественного кино, один из старейших наших актеров», — сказал знаменитость.

Каморзин выразил глубокие соболезнования родным и близким актера.

Желдин родился 5 октября 1933 года. В 28 лет он окончил Щукинское училище. А спустя год устроился на работу в Театр на Малой Бронной. Еще через год он уже был в труппе Театра на Таганке, где прослужил 34 года. С 2001 года выступал на сцене Московского театра «Около дома Станиславского».

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