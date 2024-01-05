«Я прислушивалась к нему»: Лика Нифонтова шокирована смертью Желдина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 0

Актриса Нифонтова назвала усопшего Желдина невероятным мастером

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

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Известие о кончине актера из «Семнадцати мгновений весны» повергло в шок многих его коллег и близких. Каким ни его запомнили?

Смерть заслуженного артиста РСФСР Константина Желдина застала врасплох многих его коллег. Его не стало на 91-м году жизни. Советская и российская актриса Лика Нифонтова, узнав новость, очень расстроилась. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru она рассказала, каким его запомнит.

«Я могу только потрясающие вещи сказать о нем. Он очень хороший человек, невероятный мастер, потрясающий актер. Мы часто с ним общались в жизни, когда работали вместе, я прислушивалась к нему, он давал потрясающие советы. Очень большая утрата, он очень внимательно относился к молодым актерам, подсказывал что-то. Это большая утрата», — с грустью заявила Нифонтова.

Желдин родился 5 октября 1933 года. В 28 лет он окончил Щукинское училище. А спустя год устроился на работу в Театр на Малой Бронной. Еще через год он уже был в труппе Театра на Таганке, где прослужил 34 года. С 2001 года выступал на сцене Московского театра «Около дома Станиславского».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из «Глухаря» и «Интернов» Петра Черняева.

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