«Бабушка-скандал»: почему так называли легендарную актрису Татьяну Пельтцер

В Театре сатиры ходили настоящие байки о ее несносном характере и остром языке.

Замечательную актрису Татьяну Пельтцер обожала вся страна. Умная, добрая, улыбчивая, заботливая и такая хозяйственная на экране — она казалась идеальной бабушкой, этакой хранительницей домашнего очага, где всегда пахло пирогами и свеженакрахмаленным бельем.

В 1970-х годах поклонники буквально ломились на ее спектакли в Театр сатиры лишь бы увидеть игру легендарной актрисы и мало кто знал, что прежде чем выйти на сцену она устаивала «разбор полетов» костюмершам, гримерам и уборщицам.

«Дармоеды! Куда вы все запропастились? Я вас научу работать!», — кричала своим скрипучим голосом Татьяна Ивановна.

По словам коллег, чтобы настроиться на рабочий лад, актрисе нужно было непременно поскандалить, покричать, вот она и отводила душу на обслуживающем персонале.

Татьяна Ивановна то и дело ругалась с коллегами, поэтому в театре ходили настоящие легенды о ее несносном характере и остром языке.

Однако справедливости ради стоит отметить, что Пельтцер как быстро заводилась, так же быстро и остывала, после чего спешила принести свои извинения, впрочем, это не давало гарантии, что Татьяна Ивановна не поскандалит со своим оппонентом вновь.

Резкие смены настроения отталкивали от нее коллег. За спиной актрисы шептались: «Да она склочница!». Однако стоило Пельтцер выйти на сцену, как она преображалась и настолько профессионально отрабатывала роль, что у не было отбоя от режиссеров, а поклонники вечно толпились у служебного входа, чтобы взять у актрисы автограф.

Татьяна Пельтцер родилась 24 мая 1904 года в семье немца Иогана Робертовича Пельтцер, который в России стал Иваном Романовичем. Отец Татьяны играл в театре, снимался в кино, а также вел актерские курсы, поэтому азы актерского мастерства девочка получила присутствуя на занятиях папы.

Впервые Пельтцер вышла на театральные подмостки в девять лет в спектакле «Камо грядеши?», и этот выход для юной актрисы закончился «провалом». Когда артисты вышли к зрителям на поклон, девочка засмотрелась и упала в суфлерскую будку. После окончания школы в 16 лет Татьяна стала членом труппы передвижного театра политуправления, где преимущественно играла девушек в красных косынках.

В 22 года этническая немка Татьяна Пельтцер познакомилась с приехавшим в Москву из Германии Гансом Тейблером, вышла за него замуж и вместе с супругом уехала в Берлин, где несколько лет проработала секретаршей. Однако сытая жизнь в немецкой столице пришлась девушке не по душе, она закрутила интрижку с другом мужа, а затем и вовсе развелась с Гансом и вернулась в Россию с новым возлюбленным.

Кстати, несмотря на то, что Татьяна Ивановна больше не вышла замуж, она и в 50 лет нравилась мужчинам, которые с восхищением смотрели на стройную, моложавую, элегантно одетую даму. До последних дней Пельтцер поддерживала отношения со своим бывшим немецким супругом Гансом, а он регулярно пополнял ее гардероб заграничными нарядами, поэтому Татьяна Ивановна всегда щеголяла в модных шубках, блузках и платьях.

Вплоть до 1947 года Татьяна Пельтцер часто меняла место работы, пока не устроилась в Театр сатиры. Правда известность к ней пришла лишь в 49 лет, когда в 1953 году экранизировали спектакль «Свадьба с приданным» и вся страна узнала имя Татьяны Пельтцер.

Писатель и телеведущий Глеб Скороходов, общавшийся с актрисой много лет подряд, говорит, что несмотря на вздорный характер с Татьяной Ивановной дружила вся Москва и у нее не было настоящих врагов.

В маленькой, сияющей чистотой, двухкомнатной квартире на улице Черняховского, артистка часто собирала гостей. Татьяна Ивановна очень любила готовить, поэтому от нее никто не уходил голодным. Она могла подать «тазик жаркого с бараньими ногами, молочного поросенка или настрогать ведро салата». А еще Пельтцер обожала играть в преферанс, к которому пристрастила почти всех актеров Театра сатиры ее подруга Ольга Аросьева.

Как правило, «большую игру» устраивали в квартире на Черняховского. Для этого актриса накрывала большой стол с пирожками, закуской и водкой и приглашала своих постоянных партнеров-артистов.

Однажды в «закрытый клуб» попал молодой Александр Абдулов. Несмотря на то, что он не очень хорошо играл в преферанс, ему все же удалось на девять копеек обыграть Пельтцер.

«Она еще не раз, при всяком удобном случае, выговаривала мне, что я ее „обобрал“, и всякий раз я, извиняясь, отдавал ей то рубль, то два, а то и три — что было в кармане», — вспоминал потом Абдулов.

Кстати, именно Абдулов через много лет стал для Пельтцер поддержкой и опорой, когда она превратилась в больную и беспомощную старуху.

В Театре сатиры Татьяна Пельтцер прослужила 30 лет, и в 73 года перешла в «Ленком» после того, как в пух и прах разругалась с худруком Валентином Плучеком.

«Она устроила Плучеку маленький скандал прямо на репетиции — назвала его «старым дураком». Он вспылил, обозвал ее «безумной старухой», Пельтцер воспользовалась моментом и подала заявление об уходе. И Валентин Николаевич, который в другой ситуации никогда бы его не подписал, тут сказал: «Пожалуйста!», — рассказывала актриса Театра сатиры Нина Архипова.

Под руководством Марка Захарова Татьяна Ивановна проработала еще 15 лет почти до самой своей смерти.

Впрочем, свою привычку устраивать скандалы на пустом месте она так и не бросила. Во время съемок картины «Формула любви», где Пельтцер играла Федосью Ивановну — тетушку влюбленного Алексея, актриса неожиданно набросилась на девушку-гримера.

Артистка потребовала от режиссера, чтобы нахалку уволили без выплаты зарплаты. Когда наконец-то выяснилась причина инцидента, все были в шоке. Оказывается Пельтцер решила, что гримерша специально ее старит макияжем, чтобы самой строить глазки артистам. Даже в 70 лет Татьяна Ивановна не терпела конкуренции.

В 1980-х годах актриса начала терять память, а к началу 1990-х у нее развились мания преследования и подозрительность, из-за чего она попала в психиатрическую лечебницу.

Когда в «Ленкоме» узнали, в каких чудовищных условиях содержится известная актриса, стараниями руководства театра ее перевели в другую клинику, где вместо палаты на 15 человек ее поселили в одноместные апартаменты. Каждый день за Татьяной Ивановной приезжала машина, чтобы отвезти ее в «Ленком».

«Пельтцер привозили на спектакль, а потом увозили обратно. Помню, она вышла на сцену, стояла и молчала. Ее текст говорил Абдулов: „Ну что, мама, в поезде вас, наверное, укачало? Вы, наверное, устали?“. Татьяна Ивановна своим характерным, узнаваемым голосом ответила: „Да, очень!“. В зале поднялась буря аплодисментов! Они пошли дальше: Абдулов снова произнес за нее ее текст, и она снова ответила: „Да!“. И снова — буря аплодисментов», — вспоминает подруга Татьяны Пельтцер актриса Театра сатиры Нина Архипова.

За свою долгую творческую карьеру Татьяна Пельтцер сыграла 40 ролей в театре и около ста ролей в кино. Наиболее известными работами актрисы считаются фильмы «Приключения желтого чемоданчика», «Карантин», «Морозко», «Формула любви», «Аниськин и Фантомас» и др.

Татьяна Пельтцер скончалась 16 июля 1992 года в возрасте 88 лет и была похоронена на Введенском кладбище в Москве.

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