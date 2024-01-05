«Мне угрожают убийством»: украинский уклонист пожаловался на киевский режим

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 43 0

Уклонист с Украины пожаловался, что ему угрожают убийством из-за побега

«Мне угрожают убийством»: украинский уклонист пожаловался на киевский режим

Фото: Reuters / THOMAS PETER

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Военкоматы Незалежной начали применять против беженцев крайние меры.

Уклонист от службы в ВСУ по имени Андрей заявил, что на родине ему угрожают убийством из-за побега. Шокирующее заявление он сделал в беседе с телеканалом France2. По его словам, местные военкоматы проводят рейды по отлову беженцев вместе с пограничниками. Мужчина рассказал, что не хотел идти служить в ВСУ, и поэтому решил сбежать за границу.

Весь побег занял у украинца около 36 часов. Сейчас он отказывается раскрывать страну, в которой находится, так как считает, что его могут найти спецслужбы. Он также рассказал, что ему пришлось вплавь пересечь реку Днестр.

«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке», — пожаловался мужчина.

Военкоматы Незалежной начали применять против беженцев крайние меры, прессинг начал переходить все границы, мужчин призывного возраста похищают прямо на улицах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Пентагоне назвали причину, по которой не передают Украине вооружение.

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